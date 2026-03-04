Mit dem Ärztehaus im Oberharz enstand vor zwei Jahrzehnten ein neuer Grundstein für die medizinische Versorgung in der Region. Wie sich die Angebote seitdem erweitert haben und wann das 20-jährige Jubiläum mit allen gefeiert werden soll.

Ärztehaus im Oberharz besteht seit 20 Jahren: So hat sich das Angebot seitdem entwickelt

Elbingerode. - Vor 20 Jahren wurde im Oberharz ein Grundstein für medizinische Versorgung in der Region gelegt: Mit der Gründung des Ärztehauses Oberharz entstand eine neue Form der ambulanten Versorgung, die damals noch in den Anfängen steckte. Zwei Jahrzehnte später hat sich das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) als eine feste Größe in der regionalen Gesundheitslandschaft etabliert.