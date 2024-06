Über 150 Teilnehmer rollten in der Ausfahrt mit.

Hohenziatz - Gut 150 Teilnehmer zählten die Organisatoren des „Schwalbe“-Treffens am Sonnabend, 8. Juni in Hohenziatz. Das DDR-Zweirad aus den Simson-Werken kann in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag feiern.

Die Hohenziatzer Veranstalter, die zuletzt auch die Oldtimertreffen am Dorfteich organisierten, hatten in diesem Jahr anlässlich des runden Motorradgeburtstages zu einer Party für die „Schwalbe“ eingeladen. Am Dorfteich waren dazu Imbiss- und Getränkestände und eine Hüpfburg aufgebaut worden.

Zu Anfang gab es aber für alle angereisten „Schwalbe-Ritter“ eine etwa 30 Kilometer lange Ausfahrt, die durch die umliegenden Orte und weiter über Möckern wieder nach Hohenziatz führte. Auch einige andere Oldtimer rollten in dem langen Zweit-Takt-Tross mit.