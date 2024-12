Inspirierend, tragisch und innovativ: Diese fünf Artikel aus dem Raum Gommern wurden online im Jahr 2024 am meisten gelesen.

Gommern. - Zugegeben, herauszufinden, welche Artikel in der gedruckten Ausgabe der Volksstimme die Leser am meisten interessiert haben, ist nicht möglich. Nun das große Aber: Sämtliche „Aufmacher“, also die größten und wichtigsten Artikel eines jeden Tages, werden auch auf dem Online-Portal der Volksstimme veröffentlicht. Bei allen online veröffentlichten Artikeln ist es der Redaktion möglich, exakt nachzuvollziehen, wie oft sie angeklickt wurden und somit eine Bestenliste zu erstellen.

Hier die Top 5 der meistgeklickten Beiträge aus der Einheitsgemeinde Gommern im Jahr 2024.

Großes Interesse an Kreta

Platz 1 geht mit 112.170 Klicks an den Artikel „Inspirierende Entscheidung: Deutsche erfüllt sich mit 70 Jahren Lebenstraum auf Kreta“. Die Gommeranerin Astrid Buchmüller berichtet darin über ihre Auswanderung und ihr neues Leben in Griechenland.

Medizinischer Notfall am Plattensee

Platz 2 hat einen tragischen Hintergrund. Am 21. Juli ist es am Plattensee zu einem medizinischer Notfall mit Todesfolge gekommen. Der Artikel „Tödlicher Badeunfall im Plattensee bei Magdeburg: So erlebten Zeugen die Tragödie“ wurde 87.423 geklickt.

Sensation made in Gommern

Auf dem 3. Platz landete ein für Gommern erfreuliches Thema. Der Firma MicroPro ist ein Durchbruch bei der Wasserstoffproduktion gelungen. 24.531 Mal wurde auf den Artikel „Sensation made in Gommern: MicroPro gelingt Revolution in der Wasserstoffproduktion“ geklickt.

Trockener Lesestoff: Grundsteuer

Für einen äußerst trockenen Lesestoff rund um die neue Grundsteuer interessierten sich 17.043 Leser. Damit landete „Hebesätze für Grundsteuer müssen steigen: Was das für die Bürger bedeutet“ auf Platz 4 der Jahresbestenliste.

Alarm beim Schlauchbootrennen

Ein Feuerwehreinsatz beim Schlauchbootrennen markiert Platz 5 der meist geklickten Artikel des Jahres 2024 für den Raum Gommern. „Feuerwehr-Alarm: Stadtfest Gommern erlebt Schrecksekunde beim Schlauchbootrennen“ wurde insgesamt 16.743 Mal geklickt.