Gratis-Obst für Sparfüchse: An diesen Orten in Gommern darf selbst gepflückt werden

Auf der Verbindungsstraße zwischen Karith und Pöthen stehen zahlreiche Apfelbäume. Derzeit hängen sie rappelvoll mit Äpfeln. „Ab und an halte ich hier mal an, pflücke Äpfel oder sammele sie vom Boden auf, um einen Apfelkuchen zu backen“, sagt die Gommeranerin Irmgard Müller.

Gommern. - Leuchtend rote Kirschen, knackige Äpfel, saftige Birnen oder zuckersüße Pflaumen - oftmals hängt das reife Obst verlockend an Bäumen direkt am Straßenrand, auch in der Einheitsgemeinde Gommern. Doch darf ich es einfach pflücken und mitnehmen, oder mache ich mich strafbar? In Gommern gibt es gute Nachrichten - sofern eine Bedingung gegeben ist.