Einwohner aus Dahlen und Umgebung besuchen die Ratssitzung in Stendal, um gegen den geplanten Windpark zu demonstrieren. Doch kurz nach dem Start wird das Thema gestrichen. Die Bürger machen ihrem Ärger Luft.

Der geplante Windpark in Dahlen stößt bei den Anwohnern auf Ablehnung.

Stendal - Großer Ansturm im Rathausfestsaal in Stendal. Alle Plätze sind belegt, einige Gäste müssen stehen. Etwa 50 Einwohner aus Dahlen, Dahrenstedt und Welle haben sich am 30. Juni in die Hansestadt begeben. Sie wollten sich darüber informieren, wie die Stadtratsmitglieder über den geplanten Windpark Dahlen-Ost entscheiden. Doch dann kommt alles anders.