Im Gommern Anzeiger, der am 27. Januar 1934 erschien, wird in äußerst bildhafter Sprache über „Die Hinrichtung eines Doppelmörders in Gommern am 30. August 1754“ berichtet. Nacherzählt wurde die Begebenheit von Alfred Flemming aus zeitgenössischen Berichten.

Repro: Thomas Schäfer