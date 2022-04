Neues Stadtoberhaupt Doreen Krüger erringt knappe Stimmenmehrheit bei Bürgermeisterwahl in Möckern

Doreen Krüger hat am Sonntag, 10. April mit 52,21 Prozent die Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Möckern gewonnen. Am 8. Juli wird sie das Amt von Frank von Holly übernehmen, der 47,79 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen konnte.