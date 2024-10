Ende des Gestanks? Dorfteich in Lübs: Der nächste Schritt zur Sanierung

In Lübs ersehnt man die Sanierung des Dorfteiches, der die Anwohner durch seinen Gestank belästigt, herbei. Der Auftrag dazu wird am Donnerstag vergeben. Was noch zum Beginn der Entschlammung fehlt.