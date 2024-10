Der dramatische Lehrermangel und Unterrichtsausfall weitet sich in den Schulen des Jerichower Landes aus. Ein treffendes Beispiel ist die Diesterweg-Sekundarschule Burg. Eltern machen gegen die Bildungsmisere mobil.

Dramatischer Lehrermangel und Unterrichtsausfall an Diesterwegschule Burg: Chemie wird zum Fremdfach

Burg. - Bildungsnotstand, Bildungskatastrophe, Bildungsdilemma. So und oder ähnlich wurde erst vor wenigen Tagen die aktuelle Situation in den Schulen auf einem Forum der Konrad-Adenauer-Stiftung in Burg bezeichnet, als Elternvertreter, Schulleiter und Politiker die Lage beurteilten.