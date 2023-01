Nedlitz/Gommern/Prödel - So darf Weihnachten immer ausfallen: Pünktlich zum Fest 2022 war im Rathaus die Mitteilung des Magdeburger Innenministeriums eingetroffen, dass es die Stadt Gommern in die Auswahl geschafft hat. Seit Anfang Januar liegen Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos) nun die Zuwendungsverträge vor. Über seine zentrale Beschaffung fördert das Land Sachsen-Anhalt zwei Feuerwehrfahrzeuge für die Einheitsgemeinde Gommern.

Mit der guten Nachricht hatte er eigentlich die Mitglieder des Nedlitzer Ortschaftsrates überraschen wollen, Ortswehrleiter Marian Weimann (Freie Wählergemeinschaft Nedlitz) per Kurznachricht an seine Ratskollegen und Ortsbürgermeisterin Christine Becker (Freie Wählergemeinschaft Nedlitz) zu Sitzungsbeginn waren ihm jedoch zuvorgekommen. An der großen Freude änderte das aber überhaupt nichts. Immerhin erhält die Ortsfeuerwehr ein neues Löschgruppenfahrzeug LF 10. Im Moment wird mit Kosten in Höhe von 450.000 Euro gerechnet, davon übernimmt das Land 125.000 Euro.

Neues Fahrzeug soll 2000 Liter Wasser mitführen können

Für das neue LF 20, das die Ortsfeuerwehr Gommern erhalten soll, wird sogar von Kosten in Höhe von 580.000 Euro ausgegangen. Das Land übernimmt 160.000 Euro. „Das Löschgruppenfahrzeug schließt leistungsmäßig eine Lücke“, erklärte Gommerns Ortswehrleiter Steven Vonend. „Für uns ist das ein Meilenstein. Es schließt unseren Löschzug ab.“ Das Fahrzeug erleichtere den Einsatzkräften ihre Arbeit und sei eine Motivation für die Ehrenamtlichen. Führt das bisherige Fahrzeug 600 Liter Wasser mit, werden es bei dem neuen 2000 Liter sein. „Das ist ein enormer Schritt nach vorn. Vor allem bei Vegetationsbränden ist mobiles Wasser entscheidend.“

Welche Ausstattungen das LF 10 und das LF 20 genau erhalten, bestimmen die Ortsfeuerwehren mit. Auch die Stadtwehrleitung und die Stadtverwaltung werden in die Abstimmung einbezogen. „Im Rahmen des Machbaren“ werde versucht, die Wünsche zu berücksichtigen, setzte Jens Hünerbein hinzu. „Es ist das erste Mal nach mindestens zehn Jahren, dass wir eine Landesförderung für die Beschaffung von Löschfahrzeugen erhalten.“ Die finanzielle Zuwendung helfe, die Feuerwehren zeitgemäß auszustatten. Wobei er betont, dass es sich um eine Investition in die Sicherheit der Bürger handele.

Geld gibt es in diesem Jahr, Fahrzeuge aber erst 2025

Die Vergabe durch das Land erfolge noch in diesem Jahr. Mit einer Auslieferung sei jedoch erst 2025 zu rechnen. Die Lieferzeiten seien inzwischen so umfangreich, erklärte der Bürgermeister. Die Stadt Gommern kennt das aus eigener Erfahrung. Der 2021 ausgeschriebene und bestellte Rüstwagen für die Ortsfeuerwehr Gommern sollte eigentlich schon seit über einem halben Jahr seinen 32 Jahre alten Vorgänger abgelöst haben. Aktuell scheint eine Auslieferung im Sommer dieses Jahres realistisch.

Weil das Mannschaftstransportfahrzeug der Nedlitzer Wehr über das älteste Baujahr verfügt, steht hier ebenfalls eine Neuanschaffung an. Entsprechend groß ist die Freude vor Ort, dass innerhalb kurzer Zeit der komplette Fuhrpark modern ausgestattet wird.

Ein Leasingmodell für die Ortswehr Prödel

Für die Ortsfeuerwehr Prödel wird in diesem Jahr der Ersatz ihres Fahrzeuges vorbereitet. Mit einer Auslieferung vor 2024/25 ist hier ebenfalls nicht zu rechnen. Wie bei der Karither Ortsfeuerwehr nutzt die Stadt für Prödel ein Leasingmodell.

Mit Kosten von 18.000 Euro ist auch das hydraulische Rettungsgerät, das die Ortsfeuerwehr Leitzkau erhält, eine namhafte Investition. Aber auch notwendig, denn bei den neuen Fahrzeugmodellen geraten alte Geräte schnell an ihre Leistungsgrenze.