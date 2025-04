Ein 84-Jähriger ist in der Sparkasse von Burg Opfer eines dreisten Überfalls geworden: Ein Dieb hatte es auf seinen Geld abgesehen. Der Rentner sagt, warum er großes Glück hatte.

Dreister Überfall in der Sparkasse von Burg: Rentner sagt, warum er Riesenglück hatte und wen er nun sucht

Täter will Geld erbeuten

Die dreiste Tat hat sich in der Geschäftsstelle der Sparkasse in der Innenstadt von Burg ereignet.

Burg. - „Das war ganz schön dreist“, sagt der 84-Jährige über das, was ihm am Freitag, 4. April 2025, kurz vor 12 Uhr widerfahren ist. Tatort Sparkassen-Geschäftsstelle Schartauer Straße in Burg.