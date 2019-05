Die Jugendlichen waren aufgefallen, weil sie mit dem Fahrrad ohne Licht durch Burg fuhren.

Burg (dpa/sa). Zwei Jugendliche sind in Burg (Landkreis Jerichower Land) ohne Licht am Fahrrad der Polizei in die Arme gefahren und anschließend mit Cannabis ertappt worden. Als die beiden 17-Jährigen in der Nacht zu Mittwoch im Ortsteil Parchau ein Polizeiauto erblickten, versuchten sie über eine Wiese vor den Beamten zu fliehen, wie die Polizei mitteilte.

Jugendliche Eltern übergeben

Die Polizisten konnten die Jugendlichen stellen. Bei der anschließenden Kontrolle fanden sie Cannabis in der Tasche eines der Jungen. Die Beamten übergaben die Heranwachsenden noch am frühen Morgen ihren Eltern.