Wie sicher sind Kinder auf dem Weg zur Ganztagsgrundschule in Stendal? Der Autoclub Europa hat 's getestet. Ergebnis: „mangelhaft“. Jetzt reagiert die Stadtverwaltung.

Schulweg in Stendal soll längst sicher sein - darum ist nichts passiert

Kinder sollten möglichst frühzeitig allein in die Schule gehen. In Stendal kann das zum Problem werden.

Stendal - Dieses Ergebnis muss man erst einmal verdauen: Die Sicherheit auf dem Weg zur Ganztagsschule Goethestraße in Stendal ist mangelhaft. Das ergab ein Test des Autoclubs Europa. Den größten Anteil am miserablen Abschneiden hat die Verkehrsinfrastruktur, also Straßen und Schilder.