Nach der Insolvenz des „Torstübchenvereins“ in Gommern ist nun eine Lösung für das leerstehende Gebäude gefunden und beschlossen worden.

Echte Kultstätte in Gommern bekommt neues Leben: Das passiert jetzt mit dem Torstübchen

Für das leerstehende Gebäude in der Albert-Schweitzer-Straße, in dem über Jahre der Torstübchenverein residierte, ist eine Lösung zur Nachnutzung auf den Weg gebracht worden.

Gommern. - „Es tut richtig weh, dass das so gegen den Baum gegangen ist“, äußerte sich CDU-Stadträtin Christel Döring auf der Stadtratssitzung am Mittwoch - der letzten Sitzung dieser Legislatur. Worauf sie Bezug nahm, war die Insolvenz des „Torstübchenvereins“, zu deren Gründungsmitgliedern sie gehörte und dem sie 18 Jahre auch als Vorsitzende vorstand. 2013 trat sie von diesem Posten zurück und übergab die Geschicke des Vereins in jüngere Hände.