Mehr als 2.000 Unterschriften, emotionale Appelle und ein voller Sitzungssaal in Osterwieck– trotzdem stimmte der Stadtrat für die Schließung der Kitas in Rohrsheim und Bühne. Doch die Eltern haben noch ein Ass im Ärmel.

Emotionaler Streit um Kitas in Osterwieck: Entscheidung gefallen – doch das ist nicht das letzte Wort

Kinderbetreuung in Rohrsheim und Bühne

"Lieber Stadrad ...": Der Rohrsheimer Ortsbürgermeister Hans-Jörg Gifhorn (WG Rohrsheim) verlas eingangs der sehr emotional geführten Einwohnerfragestunde einen Brief der Rohrsheimer Kita-Kinder an die Stadträte. Darin bitten die Rohrspatzen, dass keine Kita im Stadtgebit geschlossen wird.

Osterwieck. - Die Osterwiecker Stadträte haben am Donnerstagabend (22. Mai) ungeachtet des laufenden Bürgerbegehrens für den Erhalt aller Kitas im Stadtgebiet die Weichen für die Schließung der Tagesstätten in Bühne und Rohrsheim gestellt. Was das bedeutet.