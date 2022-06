Ehemaliger Schießplatz Körbelitz: Exkursion in den Urwald

Körbelitz (vs/np) - Zu einer Jubiläumsexkursion anlässlich seines 30-jährigen Bestehens lädt der Bundesforstbetrieb Nördliches Sachsen-Anhalt am Freitag, 10. September, auf das Gelände des ehemaligen Schießplatzes Körbelitz ein. Treffpunkt ist um 16 Uhr an der Alten Gärtnerei an der Bundesstraße 1, zwischen Möser und Gerwisch. Interessierte werden gebeten, sich für die Exkursion bis Donnerstag, 9. September, anzumelden. Die ist telefonisch unter 039222/9130 möglich oder per Mail an [email protected]