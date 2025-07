Seit Jahren schon wünschen sich Anwohner auf der Osterburger Straße in Stendal wegen des vielen Verkehrs einen Zebrastreifen. Nun verspricht Oberbürgermeister Bastian Sieler Besserung.

Wird langersehnter Zebrastreifen in Stendal endlich Realität?

Auf der Osterburger Straße in Stendal ist der Verkehr häufig sehr stark.

Stendal - Wer die Osterburger Straße in Stendal überqueren möchte, muss geduldig sein. Die Straße im Norden der Hansestadt ist häufig stark befahren. Schon lange wünschen sich Anwohner einen Zebrastreifen. Dieser könnte nun Realität werden.

Nach einer Verkehrszählung 2023 hatte die Stadt die Situation an der Osterburger Straße noch als „nicht zu entschärfend“ eingestuft. Getan wurde seitdem nichts. Daran könnte sich jedoch bald etwas ändern, denn Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) verspricht Besserung.

In der Stadtratssitzung am 30. Juni 2025 brachte Wiebke Bretschneider (SPD/Ortsteile) das Thema ins Gespräch. „Viele Studenten der Hochschule wünschen sich einen Fußgängerüberweg. Es wäre sicherer für die Leute, die zur Bushaltestelle oder zum Friedhof gehen wollen“, sagte sie.

Bewohner der Borghardt-Stiftung Stendal brauchen Überweg

Die Borghardtstiftung hatte den OB beim Festakt zum 150. Bestehen ebenfalls auf das Thema angesprochen und den Wunsch nach einem Zebrastreifen geäußert. „Mit einem Fußgängerüberweg könnten die Bewohner ohne Probleme einkaufen gehen“, sagte Elimar Brandt, Vorsitzender der Stiftung. Die Kita „Leicht-Sinn“ befindet sich ebenfalls auf dem Gelände an der Osterburger Straße. Viele Eltern und Kinder würden zu Fuß kommen.

„Ich nehme die Situation ernst. Auch mir ist es ein Anliegen, die Fußgänger zu schützen“, sagte Bastian Sieler in der Stadtratssitzung. An mehreren Stellen in Stendal solle die Verkehrssicherheit verbessert werden, verspricht er. „Die Osterburger Straße steht ganz oben auf der Liste.“