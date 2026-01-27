Seit über vier Jahrzehnten bringt das Ehlefest Menschen zusammen – voller Musik, Spaß und Tradition. Jetzt kamen die Organisatoren das erste Mal zusammen - der Termin steht und auch schon Stücke des Programms.

Pläne schmieden, Ideen aushecken - das Organisationsteam des Ehlefestes traf sich in der Bibliothek Biederitz.

Biederitz - Mittwochabend, Bibliothek Biederitz: Hier werden eifrig die Köpfe zusammengesteckt, Ideen ausgeheckt und Listen abgehakt. Das Organisationsteam des Ehlefestes trifft sich hier, das in diesem Jahr in eine neue Runde geht - und das schon zum 42. Mal: „Das sind alles Freiwillige, die sich hier zusammengefunden haben und seit Jahren schon das Ehlefest mitorganisieren“, so Ortsbürgermeister Carsten Schneider.