Offene Fragen rund um größtes PV-Projekt der Region werden nach Vollbremsung im Stadtrat von Tangerhütte in Uchtdorf geklärt.

110 Hektar Solar im Kreis Stendal steht in Frage – wie geht es weiter?

Der erste Solarpark in Uchtdorf entstand 2016/2017 am Ortsausgang in Richtung Tangerhütte. Der neue soll zehnmal so groß sein und am Ortsausgang Richtung Sandbeiendorf gebaut werden.

Uchtdorf. - Von einer im Dezember erstmals angesprochenen Ablehnung durch Dorfbewohner für den neuen, 110 Hektar großen Solarpark in Uchtdorf war jüngst im Ortschaftsrat nichts mehr zu hören. Bisher offene Fragen wurden von den Investoren beantwortet, rund 20 Gäste waren dabei.