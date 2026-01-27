Tangerhütte 110 Hektar Solar im Kreis Stendal steht in Frage – wie geht es weiter?
Offene Fragen rund um größtes PV-Projekt der Region werden nach Vollbremsung im Stadtrat von Tangerhütte in Uchtdorf geklärt.
27.01.2026, 08:00
Uchtdorf. - Von einer im Dezember erstmals angesprochenen Ablehnung durch Dorfbewohner für den neuen, 110 Hektar großen Solarpark in Uchtdorf war jüngst im Ortschaftsrat nichts mehr zu hören. Bisher offene Fragen wurden von den Investoren beantwortet, rund 20 Gäste waren dabei.