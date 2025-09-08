weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Mehr Fälle in Burg und Genthin: Ein Landkreis auf Koks und Crystal Meth: So wirken die Drogen - so viel kosten sie

Kokain ist als Droge in Sachsen-Anhalt auf dem Vormarsch. Im Jerichower Land wird die Polizei im Bereich Burg und Genthin fündig. Wie Koks wirkt und was es so gefährlich macht, sagt Diana Grothe von der Fachstelle für Suchtprävention Jerichower Land.

Von Marco Papritz 08.09.2025, 06:20
Kokain - kurz Koks genannt - verspricht einen schnellen Kick und Leistungssteigerung. Auch im Jerichower Land greifen Bewohner zur Droge.
Burg - Der schnelle Kick, das Hochgefühl, die Leistungssteigerung. Und die Sucht, die Abhängigkeit. Kokain ist eine gefährliche Droge, die auch Bewohner im Jerichower Landkreis verführt. Ebenso wie Crystal Meth.