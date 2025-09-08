Mehr Fälle in Burg und Genthin Ein Landkreis auf Koks und Crystal Meth: So wirken die Drogen - so viel kosten sie

Kokain ist als Droge in Sachsen-Anhalt auf dem Vormarsch. Im Jerichower Land wird die Polizei im Bereich Burg und Genthin fündig. Wie Koks wirkt und was es so gefährlich macht, sagt Diana Grothe von der Fachstelle für Suchtprävention Jerichower Land.