Mehr Zeit für Familie und Ehrenamt: Birgit Arndt, Koordinatorin der Möckeraner Kindertagesstätten, ist nach 45 Jahren in den Ruhestand verabschiedet worden. So steht es um die Nachfolge.

Ein Leben für die Kinder: So emotional verabschiedet sich Birgit Arndt in den Ruhestand

Möckern - Birgit Arndt, langjährige Koordinatorin der 13 kommunalen Kindertagesstätten und Leiterin der Kita „Birkenhain“ in Möckern, ist am Dienstag, 30. Juli, nach über 40 Jahren in den Ruhestand verabschiedet worden. Ganz ohne Tränen der Rührung ging das nicht vonstatten. Es wurde sehr emotionale in Möckern.