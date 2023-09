Birgit Arndt koordinierte über 20 Jahre die Geschicke der 13 Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Möckern - jetzt tritt Jennifer Stein in ihre Fußstapfen.

Jennifer Stein übernimmt von Birgit Arndt die Koordination der kommunalen Kindertagesstätten in Möckern. Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger (von links) dankte Birgit Arndt für deren Arbeit.

Möckern - Ob bei Bewerbungsgesprächen, Personalplanung oder der Organisation der jährlichen Kita-Schließzeiten - wenn es um Grundsätzliches ging, das alle Kindertagesstätten der Stadt Möckern betrifft, war sie gefragt: Über 20 Jahre lang war Birgit Arndt nicht nur Leiterin der Möckeraner Kindertagesstätte „Birkenhain“ sondern übernahm zusätzlich die Koordination der Kinderbetreuungseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft. In der vergangenen Woche übergab die 63-Jährige die Aufgabe der Koordinierung an Jenny Stein, die seit Jahren als Erzieherin und Fachberaterin ebenfalls in der Kita Birkenhain tätig ist.

Die Koordinatorin ist Bindeglied zwischen Kitas und Stadt

„Die Koordinatorin ist Bindeglied zwischen Kitas und der Stadt als Träger. Sie kennt sich in den Kitas personell, pädagogisch, räumlich und organisatorisch am besten aus“, erklärt Arndt. 95 Erzieherinnen sind derzeit in den 13 Einrichtungen der Stadt tätig. Hier gilt es, bei Krankheitsfall und Urlaub die Vertretung zu gewährleisten.

Auch die Begleitung von Praktikanten der Fachschulen muss koordiniert werden. Die Aufgabe beinhalte auch ein Netzwerk mit Jugend-, Sozial- und Gesundheitsamt des Landkreises sowie anderen Trägern, wie Corneliuswerk oder Rolandmühle. Bei Bedarf werde zwischen Elternvertretung und Träger vermittelt.

Die Aufgabe der Kita-Koordination hatte Birgit Arndt Anfang 2002 zusätzlich zur Leitung der Kita Möckern übernommen, als mit der Eingemeindung von Stegelitz, Wörmlitz und Lübars in den dortigen Einrichtungen die Stadt Möckern Arbeitgeber des Personals wurde. Mit den Jahren kamen die anderen Kitas dazu. Heute sind es 13 Einrichtungen. Elf Kitas und die zwei selbstständigen Horte in Grabow und Möckern. In der Kita Wörmlitz ist der Hort integriert.

Wachsende Herausforderungen

Was hat sich in dieser Zeit am meisten geändert? „Die Anzahl der Erzieher“, antwortet Birgit Arndt: „Es ist schon eine Herausforderung, den Bedürfnissen, Ansprüchen und Qualitätsstandards, die wir uns gesetzt haben, gerecht zu werden.“

Wichtig sei, allen Erziehern und Eltern stets auf Augenhöhe und mit Wertschätzung zu begegnen und immer die Kommunikation zu suchen. „Ich habe mit allen Bürgermeistern, Hauptamtsleitern und Sachbearbeitern in den vielen Jahren stets auf Augenhöhe und mit viel gegenseitigem Verständnis zusammengearbeitet. Das ist nicht selbstverständlich.“

Neue Kita-Chefin für Möckern

Nach zwei Jahrzehnten reicht die oberste Kita-Chefin den Staffelstab nun weiter an Jenny Stein: „Ich bin sehr froh, dass sie meine Nachfolgerin ist“, so Birgit Arndt. „Ich kenne sie, seit sie nach dem Abitur als Praktikantin zu uns gekommen ist, dann als Erzieherin in der Kita Möckern gearbeitet hat und nebenbei ihr Studium „Soziale Arbeit“ absolvierte.

Dass nun jemand die Koordination übernimmt, der nicht zugleich eine Kita leitet, findet Birgit Arndt richtig: „ Die Kombination Fachberatung und Koordination ist eine optimale Lösung. Ich habe in meiner Arbeit oft gemerkt, dass meine Kita Möckern zu kurz gekommen ist. Trotzdem ist mir die Koordination sehr ans Herz gewachsen und es war mir immer wichtig, dass es allen Kitas gut geht.“

Als Leiterin bleibt Birgit Arndt der Kindertagesstätte „Birkenhain“ noch ein Jahr erhalten, bevor sie in den Ruhestand geht. Dann, so freut sich die Zeddenickerin, hat sie mehr Zeit für die Enkelkinder und ehrenamtliche Tätigkeiten.