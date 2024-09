Gommern. - Das ging schonmal gut los. Nachdem Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein mit lautstarkem Tröten eines Nebelhorns auf einer ehemaligen Seifenkiste auf den Rathaushof eingefahren war, schlug der Stimmungspegel bei den zahlreichen Besuchern schon mächtig aus. So geschehen am gestrigen Sonntag um 11 Uhr – das alljährliche Hoffest der Vereine, organisiert vom Heimatverein Gommern, startete in seine 16. Ausgabe.

