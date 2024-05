Ulf Möbius, Leiter des Außenbezirks Niegripp des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Elbe, ist in den (Un)-Ruhestand getreten. Warum er der Kommunalpolitik und den Vereinen aber treu bleiben will.

Ein Wasser-Experte mit Herz: Niegripper Ulf Möbius tritt in den Ruhestand

Kurz vor der Pensionierung: Ulf Möbius auf dem Deck eines Eisbrechers in Niegripp.

Burg. - So ist das mit Theorie und Praxis. Auf der einen Seite ist Ulf Möbius nun offiziell Rentner, auf der anderen Seite ein Unruheständler voller Energie – und vor allem Leidenschaft. Die Tatsache, dass er als Außenstellenleiter Niegripp des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Elbe nun seinen Schreibtisch geräumt hat, empfindet er als normal. „Die Zeit ist ran, jetzt sind wieder Jüngere an der Reihe. So ist der Lauf der Dinge.“