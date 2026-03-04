Nach den jüngsten Rekordzahlen bei den Weißstörchen in Loburg, geben mysteriöse Todesfälle in Spanien Anlass zur Sorge.

Zu schwer: Ein Storchhorst in Zeppernick wurde erneuert.

Loburg/Zeppernick. - Auf dem Storchenhof Loburg liegen Freud und Leid derzeit nah beieinander. Seit dem 1. März darf die Vogelschutzwarte wieder Gäste empfangen, doch beunruhigende Nachrichten aus Spanien geben Anlass zur Sorge, dass der vermeintlich sichere Storchenbestand der letzten Jahre wieder in sich zusammenbrechen könnte. Und sollten demnächst die Störche von Zeppernick wieder kommen, werden sie eine „erniedrigende“ Überraschung erleben.