Im Bericht der Volksstimme haben sich fehlerhafte Angaben eingeschlichen. Hier sind die gültigen Konditionen im Überblick.

Genthin - In einem aktuellen Beitrag der Volksstimme zum Hopperticket für Sachsen-Anhalt wurden unzutreffende Preise und Bedingungen genannt. Die veröffentlichten Beträge entsprechen nicht den aktuell gültigen Tarifregelungen.

Das Hopperticket wird vom Land Sachsen-Anhalt in Zusammenarbeit mit der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH angeboten und richtet sich an Reisende im Nahverkehr.

Korrekte Fahrpreise

Das Hopperticket kostet von Genthin nach Magdeburg 8.30 Euro für eine einfache Fahrt und gilt für Strecken von bis zu 50 Tarifkilometern innerhalb Sachsen-Anhalts. Für Hin- und Rückfahrt ist das Doppel-Hopperticket für 13,00 Euro erhältlich.

Geltungsbereich und Bedingungen

Das Ticket gilt am gewählten Tag bis 3 Uhr des Folgetages in Nahverkehrszügen (RE und RB). Eine Nutzung in Fernverkehrszügen (IC, EC) ist ausgeschlossen, auch die Weiterverwendung bei Straßenbahnen gilt nicht. Eine BahnCard-Ermäßigung wird nicht gewährt, Kinder unter sechs Jahren fahren kostenfrei.