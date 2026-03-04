Straße in Staßfurt gibt Anlass für neue Slalom-Sportart

Die Bernburger Straße in Staßfurt nach dem Winter 2025/26.

Staßfurt. - Eine Fahrt mit seinem Enkel als Beifahrer über die Bernburger Straße hat den Volksstimme-Leser Alfred Kramer auf folgende Gedanken gebracht: „Der Straßenzustand ist einfach grauenhaft. Bei unserer Fahrt zum Kreativzentrum im Moore bemerkte ich, wie mein Beifahrer rhythmisch mit dem Kopf nickte, als ob er Musik hörte. ,Das ist ja cool’, bemerkte er.“