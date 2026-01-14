Jugendclub und Beratungsmobil Eine von hier: Neue Streetworkerin in Gommern will für Kids „ihrer“Gemeinde da sein
Mit einem Bus kommt sie daher, kommt von hier und hat viel Erfahrung: die neue Streetworkerin in Gommern. Mit einem rollenden Beratungmobil will sie nicht nur die Jugendlichen in der Kernstadt erreichen. Was ihre Pläne sind.
Gommern - Seit dem 1. Januar 2026 hat Gommern eine neue Streetworkerin: Ronja Muth. Die 37-Jährige ist für Kinder, Jugendliche und auch Eltern in der gesamten Einheitsgemeinde unterwegs. Man trifft sie auf der Straße, in Schulen, im Jugendclub und künftig auch in den Ortsteilen.