Burger Händler, Gastronomen und Gewerbetreibende laden am Freitag, 8. Dezember, zum traditionellen Adventsshopping bis in den späten Abend in die Innenstadt ein. Worauf sich die Besucher freuen können.

Burg - Bei frostiger Kälte haben Adventsabende ihre besonderen Reiz. Darauf hoffen viele Burger Akteure vor allem am kommenden Freitag, 8. Dezember.

Vor der traditionellen Altstadtweihnacht am darauffolgenden Wochenende wollen Händler, Gewerbetreibende und Gastronomen schon einmal einen Vorgeschmack bieten und beweisen, dass es sich lohnt die Innenstadt aufzusuchen. Von 14 bis 21 Uhr können Besucher aus der Stadt und der Region wieder im weihnachtlichen Lichterglanz durch die Einkaufsmeile flanieren und die Adventsstimmung bei winterlichen Temperaturen genießen.

„Und weihnachtliche Musik wird für eine entsprechende Atmosphäre sorgen“, verspricht Bürgermeister Philipp Stark (parteilos), der auf viele Gäste hofft. Er wird das Adventsshopping um 14 Uhr offiziell eröffnen – an einem Ort, der künftig Dreh- und Angelpunkt für die Innenstadt sein wird.

Advents-Shopping in Burg mit DJ und Experimentiercampus

In der Magdeburger Straße 4a (neben der Roland-Kantine) wird nämlich das Büro des Experimentier- und Wirtschaftscampus eingeweiht. Interessierte haben dann die Möglichkeit, den Raum zu besichtigen und vor allem mit Campusmanager Marcus Kaloff ins Gespräch zu kommen. Der kennt Burg schon seit vielen Jahren und freut sich auf den Shopping-Abend. „Ich möchte natürlich die Gelegenheit nutzen, viele Leute kennenzulernen, Ideen aufzusaugen und bin mir sicher, dass alle erlebnisreiche Stunden genießen werden.“

Dafür wird übrigens auch DJ Holger sein Bestes geben. Und dass zum Weihnachtsfest viel gesungen wird, versteht sich von selbst. Auch deshalb freuen sich die Jungen und Mädchen des Kinderchores der Pestalozzi-Grundschule mächtig, unter Leitung von Antje Pape ihre einstudierten Lieder vortragen zu können. Natürlich werden wieder viele Eltern, Großeltern und Familienangehörige dabei sein.

Licht- und Lasershow beim Shopping-Abend in Burg bei Magdeburg

Ein ganz besonderes Spektakel wird von 17 bis 21 Uhr auf dem Magdalenenplatz geboten – und zwar eine Licht- und Lasershow. Selbstredend mit weihnachtlichen Nuancen. Dabei soll das Sparkassengebäude am Magdalenenplatz in einem einzigartigen Design erstrahlen. „Schneeflocken, Geschenke, Schneemann und Weihnachtsmann geben das markante Haus ein garantiert neues Gesicht“, kündigt Stadt-Pressesprecher Christian Luckau an.

Und neben einem Bummel durch die Geschäfte dürfen an so einem Abend auch warme Getränke nicht fehlen, die in der Gemeinschaft nochmal so gut schmecken. Dafür bietet sich ein Abstecher in die Steinhaus-Brauerei geradezu an. Ab 18 Uhr erwarten Gerry Weber und seine Mitstreiter die Besucher zu einer langen Glühweinnacht. „Wir sind darauf vorbereitet und bieten Gemütlichkeit“, sagt der Geschäftsmann, der sich wie viele andere auch auf den Weihnachtsmann höchstpersönlich freut. Der will mit einem Sack voller Geschenke vorbeikommen.