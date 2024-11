Einsicht in Stasi-Akten, Antrag auf Rehabilitation: Das müssen Bewohner im Jerichower Land wissen

Bürgersprechtag in Niegripp zum Mauerfall

Auch 35 Jahre nach dem Ende der DDR werden Anträge auf Akteneinsicht in Stasi-Unterlagen gestellt.

Niegripp. - Einsicht in Stasi-Akten und Rehabilitierung sind zwei der Themen, zu denen ein Bürgersprechtag vom Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur jetzt in Niegripp (Jerichower Land) am 8. November 2024 beraten wird. Aus gutem Grund.