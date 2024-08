Das dreitägige Festival „Rock am Flick“ feiert am 16. August 2024 in Burg Premiere. Angesprochen werden Musikfans wie Familien gleichermaßen. Was sie vor dem Start wissen müssen.

Eintritt, Parken, Sperrung: Was für Besucher von Rock am Flick in der Innenstadt von Burg wichtig ist

Ventura Fox ist einer der Highlights von Rock am Flick, das nun im Flickschupark in Burg an den Start geht.

Burg. - Rockmusik statt Kerzenschein und Illuminationen. Wo in den Vorjahren die Lichternacht in Burg (Jerichower Land) einen festen Platz hatte, schlägt nun ein Rock- und Familienfest im Flickschupark in der Innenstadt auf.

„Rock am Flick“ ist das überschrieben, was Yvonne Wilke (GVS Eventlogistik), Lucas Rehfeld von der Agentur Rehfeld sowie die Wirtschaftsjunioren Jerichower Land in Kooperation mit der Stadtverwaltung im Flickschupark ab Freitag, 16. August 2024, erstmals auf die Beine stellen.

Alles Wichtige zur Premiere im Überblick:

Was wird bei Rock am Flick geboten?

Von den Beatles bis Adi, von großen Hits bis zur Newcomer-Band – die Bandbreite von Rock am Flick ist groß. Von Freitag, 16. August 2024, bis Sonntag, 18. August 2024, wird jeweils ein anderes Programm geboten, wobei am Freitag- und am Sonnabendabend die Musik im Mittelpunkt stehen wird.

Sebastian Wolf, Noah Mewes, Phil Keil, Max Gellert und Tobey Heringhausen werden mit ihrer Band Rapthor bei Rock am Flick in Burg mit dabei sein. Und zwar am Sonntag, 18. August 2024. Foto: Marco Papritz

Der Sonntag ist als Familientag gestaltet worden – unter anderem mit dem „Mach mit, mach’s nach, mach’s besser“-Star Adi, der ebenfalls vor Ort ist.

Wie ist die Resonanz bislang auf die neue Veranstaltung?

Die Rückmeldungen auf das fest seien bislang durchweg positiv, sagt Lucas Rehfeld. Mit konkreten Zahlen aus dem Vorverkauf hält er sich aber zurück. Nur so viel: Wenn sich der Eindruck beim Fest bestätige und alles so laufe, wie es sich abzeichne, dann solle Rock am Flick keine Eintagsfliege sein.

Wann wird der Flickschupark gesperrt?

Ab Donnerstag, 15. August 2024, 9 Uhr kommt es zu Einschränkungen im Park. Das Geschehen spielt sich im Bereich zwischen Teich und Zerbster Promenade ab. Aus logistischen Gründen sowie für den Aufbau von Bühne und Technik sei eine Sperrung notwendig, heißt es von den Veranstaltern. Und zwar bis Sonntag, 18. August 2024, 0 Uhr. Das Festivalgelände wird rund um die Uhr abgesichert.

Wie ist die Parksituation im Bereich des Flickschuparks?

Besuchern wird empfohlen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen. Die wenigen Parkplätze etwa beim Burger BC oder an der Pestalozzischule werden sicherlich schnell belegt sein.

Wie läuft die Versorgung während der Veranstaltungstage ab?

Das Mitbringen von Getränken ist nicht gestattet. Es werden mehrere Versorgungsstände eingerichtet.

Welche Preise gelten?

Der Vorverkauf mit 17.50 Euro für ein Tages- und 28 Euro für ein Kombiticket läuft am Donnerstag, 15. August 2024, aus. Karten sind an der Tageskasse verfügbar. Am Sonntag, 18. August 2024, ist der Eintritt frei.

Auszug aus dem dreitägigen Programm

Das komplette Programm ist bei Facebook einzusehen.

Am Freitag, 16. August 2024, geht es um 16 Uhr im Flickschupark los. Höhepunkt wird dabei der Auftritt der Beatles-Tribut-Band The Beatbox sein.

Am Sonnabend, 17. August 2024, ist ebenfalls ab 16 Uhr Livemusik zu hören. Höhepunkt: die Partyband Ventura Vox mit Sängerin Antje Reich.

Am Sonntag, 18. August 2024, wird ab 11 Uhr ein Familientag auf die Beine eingeläutet. Mit dabei ist auch die Parchener Band Rapthor sowie Adi als Star des DDR-Fernsehens.