Eine Liebe, die hält Eiserne Hochzeit in Biederitz: Brigitte und Walter Telge feiern 65 Ehejahre und 70 Jahre Liebe
Als Brigitte und Walter Telge sich zum ersten Mal sahen, war für ihn sofort klar: „Die heirate ich.“ Sieben Jahrzehnte später sitzen die beiden noch immer Seite an Seite auf ihrer Couch in Biederitz. Ihr Geheimnis für eine lebenslange Liebe.
26.01.2026, 14:05
Biederitz - Wenn Landrat Steffen Burchhardt, Gemeindebürgermeister Kay Gericke und Ortsbürgermeister Carsten Schneider vor der Tür stehen, dann gibt es was zu feiern. Brigitte und Walter Telge sind seit 70 Jahren ein Paar und seit 65 Jahren verheiratet. Am 21. Januar haben sie Eiserne Hochzeit in Biederitz gefeiert.