Eine Liebe, die hält Eiserne Hochzeit in Biederitz: Brigitte und Walter Telge feiern 65 Ehejahre und 70 Jahre Liebe

Als Brigitte und Walter Telge sich zum ersten Mal sahen, war für ihn sofort klar: „Die heirate ich.“ Sieben Jahrzehnte später sitzen die beiden noch immer Seite an Seite auf ihrer Couch in Biederitz. Ihr Geheimnis für eine lebenslange Liebe.