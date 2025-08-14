weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Urin und Fäkalien auf Spielgeräte im Goethepark: Ekel-Alarm auf beliebtem Spielplatz in Burg: Eltern und Stadtverwaltung sind empört

Es ist eine große Schweinerei, die sich da auf dem Spielplatz im Goethepark in Burg zugetragen hat. Spielgeräte wurden mit Urin und Kot kontaminiert. Die Aufregung bei Eltern wie Stadt ist groß.

Von Marco Papritz 14.08.2025, 16:30
Auf dem als Traumfabrik konzipierten Spielplatz im Goethepark in Burg kam es zu einem Ekel-Vorfall, derfür Aufregung sorgt.
Burg. - Ekel-Alarm auf dem Spielplatz „Traumfabrik“ in Burg. Besucher haben feststellen müssen, dass Unbekannte ihr kleines und auch großes Geschäft in den mit einer Röhre zum Rutschen verbundenen Holzbauten hinterlassen haben. Die Aufregung um diesen Vorfall ist bei Eltern groß.