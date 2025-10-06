weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Elbe bei Schönebeck: Angler zieht Mega-Wels aus dem Wasser

Riesenwels aus der Elbe Mega-Wels! Angler zieht bei Schönebeck den Fang seines Lebens aus der Elbe

Ein Hobbyangler aus Woltersdorf hat bei Schönebeck einen 2,12 Meter langen und 93 Kilogramm schweren Wels aus der Elbe gezogen. Warum der Fang so besonders ist - und zwar nicht wegen der Größe.

Von Franziska Stawitz Aktualisiert: 07.10.2025, 09:38
2,12 Meter groß, 93 Kilogramm schwer und circa 35-40 Jahre alt, war der Wels, den Gordon Rose aus Woltersdorf an Land bei Schönebeck zog.
Foto: Gordon Rose

Woltersdorf - Ein Mega-Wels als bisher größter Fang: Seit 20 Jahren angelt Gordon Rose aus Woltersdorf schon auf der Elbe - sein bisher größter Süßwasser-Fang ist ihm nun in der Nähe von Schönebeck gelungen.