Riesenwels aus der Elbe Mega-Wels! Angler zieht bei Schönebeck den Fang seines Lebens aus der Elbe
Ein Hobbyangler aus Woltersdorf hat bei Schönebeck einen 2,12 Meter langen und 93 Kilogramm schweren Wels aus der Elbe gezogen. Warum der Fang so besonders ist - und zwar nicht wegen der Größe.
Aktualisiert: 07.10.2025, 09:38
Woltersdorf - Ein Mega-Wels als bisher größter Fang: Seit 20 Jahren angelt Gordon Rose aus Woltersdorf schon auf der Elbe - sein bisher größter Süßwasser-Fang ist ihm nun in der Nähe von Schönebeck gelungen.