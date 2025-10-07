Stadträte in Arneburg bei Stendal beschließen: Ein Stück des Weges zum Burgberg wird attraktiver gestaltet.

Diese Grünfläche gegenüber dem Anker in Arneburg soll mit Hilfe eines Landschaftsgärtners aufgehübscht werden.

Arneburg. - Eine Ecke der Stadt Arneburg soll verschönert werden. Gemeint ist eine Fläche, die von vielen Bürgern und Touristen passiert wird. Nach einem Antrag der Fraktion Bürger für Arneburg (BfA) wurde im Stadtrat beschlossen, dass dort mit Hilfe eines Landschaftsgärtners gepflegtes Grün gepflanzt werden soll.

In dem Antrag ist lediglich von nummerierten „Flurstücken“ die Rede. Gemeint ist eine Fläche gegenüber dem Anker (Pension und Veranstaltungsort) zwischen Anger und Elbstraße. Das erklärt Bürgermeister Lothar Riedinger (CDU) auf Nachfrage der Volksstimme.

Stadtrat Sebastian Günzl (BfA) hatte im letzten Moment den Antrag noch so abgeändert, dass an dieser Stelle auch zwei Bänke aufgestellt werden sollen. Ausgerechnet solche Sitzgelegenheiten hätten in der Vergangenheit für Streitigkeiten gesorgt, so Riedinger.

Anker-Betreiber Max Heckel hatte dort aus eigener Tasche bezahlte Bänke aufgestellt, um Menschen auf dem Weg zum Burgberg einen Ort für eine Verschnaufpause zu bieten. Das habe ihm der Stadtrat untersagen wollen, erklärt Heckel gegenüber der Volksstimme.

Grund: Die Verankerung der Bänke könne für Wurzelschäden an den Bäumen sorgen. Das wiederum könne sich zu einem Risiko für den Verkehr entwickeln. Besagte Bäume sollen laut BfA-Antrag jedenfalls erhalten bleiben. Ebenso soll die Grünfläche mit einer Rosenhecke und Wildblumenmischungen verschönert werden.