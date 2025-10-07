weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Gedenkstätte in Genthin: KZ-Mahnmal an der B107: Stadt Genthin nennt Gründe für Verzögerungen

Eil
Trotz Krise: Markus Fiedler bleibt FCM-Cheftrainer
Trotz Krise: Markus Fiedler bleibt FCM-Cheftrainer

Gedenkstätte in Genthin KZ-Mahnmal an der B107: Stadt Genthin nennt Gründe für Verzögerungen

Nach Jahren des Stillstands rückt die Zukunft der Gedenkstätte für das KZ-Außenlager Genthin wieder in den Fokus. Die Bürgermeisterin äußert sich erstmals ausführlich – doch nicht alle Fragen sind damit vom Tisch.

Von Robert Sonntag 07.10.2025, 11:33
Wer wird sich in Zukunft um das Mahnmal kümmern?
Wer wird sich in Zukunft um das Mahnmal kümmern? Foto: Simone Pötschke

Genthin - Nach dem Tod von Günther Buerschaper, der das Mahnmal an der B107 jahrzehntelang ehrenamtlich betreute, war unklar, wie es mit der Gedenkstätte für das ehemalige KZ-Außenlager Genthin weitergehen soll. Jetzt hat sich Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) geäußert und die Position der Stadtverwaltung dargelegt.