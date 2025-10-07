Nach Jahren des Stillstands rückt die Zukunft der Gedenkstätte für das KZ-Außenlager Genthin wieder in den Fokus. Die Bürgermeisterin äußert sich erstmals ausführlich – doch nicht alle Fragen sind damit vom Tisch.

Wer wird sich in Zukunft um das Mahnmal kümmern?

Genthin - Nach dem Tod von Günther Buerschaper, der das Mahnmal an der B107 jahrzehntelang ehrenamtlich betreute, war unklar, wie es mit der Gedenkstätte für das ehemalige KZ-Außenlager Genthin weitergehen soll. Jetzt hat sich Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) geäußert und die Position der Stadtverwaltung dargelegt.