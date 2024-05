Lostau/Hohenwarthe - Einen neuen offiziellen Verlauf hat der Elberadweg jetzt zwischen Lostau und Möser (Jerichower Land). Die Strecke führt nicht mehr direkt an der Elbe entlang.

Natur in Elbenähe soll geschützt werden

Denn hier befindet sich geschützte Natur, weisen zahlreiche Schilder hin. So biegt der Elberadweg nun kurz vor dem Erreichen der Gemarkung von Hohenwarthe in Richtung Lostau ab. Hier gibt es einen Radweg, der neben der dort verlaufenden Landesstraße liegt. An der Autobahnbrücke trifft der neue Radweg wieder auf die alte Route.

Viele Radfahrer haben von der Umverlegung des Elberadweges allerdings wenig mitbekommen. Das liegt wohl auch daran, dass der Wegweiser ungünstig positioniert wurde und von den Radfahrern, die aus Richtung Magdeburg kommen, leicht übersehen werden kann. So biegt kaum einer der Radfahrer an der Kreuzung auf die neue Route ab.

Viele Radler lieben die Strecke direkt an der Elbe zwischen Lostau und Hohenwarthe. An kaum einer anderen Strecke kommt der Radfahrer dem großen Fluss hier so nahe. Zudem gibt es hier auch einige Rastmöglichkeiten, die gern genutzt werden. Das fehlt bislang auf der neu ausgeschilderten Strecke.