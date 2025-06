Vor allem ältere Menschen sind durch Hitze in Wohlbefinden und Gesundheit bedroht. Pflegedienste in Schönebeck haben daher verschiedene Methoden, um es den Senioren erträglicher zu machen.

Wie Pflegedienste in Schönebeck dafür sorgen, dass Senioren cool bleiben

Viel trinken - das ist ohne Zweifel der wichtigste Tipp angesichts der bevorstehenden Hitzetage. In Pflegeeinrichtungen in Schönebeck wird aber auf noch mehr geachtet.

Schönebeck. - Bei Temperaturen über der 30-Grad-Marke, wie es für Dienstag und die folgenden Tage prognostiziert ist, hört für den einen oder anderen das Wohlbefinden auf. Hitze stellt zudem vor allem auch für Senioren eine stärkere Belastung beziehungsweise sogar eine Gefahr für die Gesundheit dar. Aus diesem Grund wird in Pflege- oder Betreuungseinrichtungen in Schönebeck auch ganz besonders darauf geachtet, dass die älteren Semester cool bleiben. Was sind hierbei die wichtigsten Methoden?