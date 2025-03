Die Verlegung des Elberadweges sorgt in Lostau seit längerer Zeit für Ärger. Denn die Verwaltung hat hier eine gefährliche Kreuzung geschaffen und schlecht ausgeschildert, zeigt die Praxis.

Elberadweg in Lostau: Kreuzung mit Unfallgefahr

Gefährliche Radkreuzung in Lostau: Ungebremst fahren viele Radfahrer hier auf die Zufahrt zum Weinberg.

Lostau. - Die Verlegung des Elberadweges am Rande der Ortschaft Lostau sorgt weiter für Ärger. Kürzlich meldete sich ein Bürger, der in der kleinen Wochenendsiedlung am Weinberg wohnt und schilderte den Mitgliedern des Ortschaftsrates die Situation.