Es ist die 36. Auflage eines deutschlandweit einzigartigen Formats: Jugendliche kommen in Halberstadt zusammen, um ihre Kompositionen von einem Profi-Orchester aufführen zu lassen. Dabei stellen sie sich zugleich einem Wettbewerb.

Deutschlands einzige Orchesterwerkstatt für jugendliche Komponisten startet in Halberstadt

Im großen Theatersaal Halberstadt findet am 7. Mai das Abschlusskonzert des diesjährigen Kompositionswettbewerbs statt.

Halberstadt. - Mit dem Begriff Tradition soll man vorsichtig sein - doch nach 35 Jahren darf man es als solche bezeichnen: Die Orchesterwerkstatt junger Komponisten in Halberstadt ist eine Tradition. Eine, die gleich mehrere Dinge in sich vereint. Und am Ende bei einem kostenlosen Konzert mehrere Uraufführungen bietet.