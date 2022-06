Endlich wieder Ehlefest in Biederitz

Biederitz - Zwei Jahre lang hatte das traditionelle Ehlefest in Biederitz aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen müssen. In den vergangenen Monaten nun haben die Organisatoren wieder ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Vom 24. bis 26. Juni wird auf der Kantorwiese, im Pfarrgarten, in der Kirche und am Ehlestrand in Biederitz gefeiert.