Saniert, aber nicht fertig: Bis zum letzten Moment wird gewerkelt, damit der Gemischte Chor Gerwisch an seiner Gründungsstätte sein Jubiläum feiern kann.

Endlich zurück in Lentges Saal

Mitglieder des Gemischten Chores Gerwisch schmückten gestern den Weihnachtsbaum in Lentges Saal.

Gerwisch. - Vom Auslegen des Malervlies zum Schutz des neu versiegelten Parketts über das Heranfahren und Aufstellen der Stühle, Tische und Bänke bis zum Schmücken des Saales: Es war eine große Aufgabe gewesen, den sanierten, aber noch nicht fertiggestellten Lentges Saal für das Weihnachts- und Jubiläumskonzert des Gemischten Chores Gerwisch herzurichten. Am späten Freitagnachmittag wird das 130-jährige Bestehen des Ensembles gefeiert. Der Chorgesang ist so eng mit Lentges Saal verbunden, dass der Wunsch des Chores, anlässlich des Jubiläums dort aufzutreten, verständlich ist. Theoretisch hätte die Sanierung längst abgeschlossen sein sollen, praktisch kam es zu mehreren Verzögerungen. Die offizielle Wiedereinweihung der Veranstaltungsstätte am Breiten Weg ist für den Frühling 2024 geplant.

Am Freitagnachmittag erleben die Konzertbesucher den Gemischten Chor Gerwisch und das Vokalensemble Burg, beide unter musikalischer Leitung von Ivana Sieberling. Einlass in Lentges Saal ist ab 16.30 Uhr. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Im Anschluss laden die Chormitglieder zu einem kleinen Imbiss ein. Der Eintritt ist frei, Spenden werden zur Anschaffung eines Klavierflügels für Lentges Saal verwendet.

Trotz des großen Fleißes aller Beteiligten standen Ortsbürgermeisterin Karla Michalski (CDU) am Donnerstagvormittag noch Sorgenfalten auf der Stirn. Die Außenbeleuchtung fehlte noch. Sollte der Elektriker es nicht mehr schaffen, müsste eine andere Lösung her. Der Saaleingang ist barrierefrei gestaltet, die beiden Stufen gehören der Vergangenheit an.