Am Charlottenburger Haus des in der Altmark geborenen Erfinders und Unternehmers Adolph Frank wird am 30. Mai eine Erinnerungstafel angebracht.

Klötze/Berlin. - Ein großer Tag für Klötze und den berühmten Sohn der Stadt, Adolph Frank: Am 30. Mai, seinem 109. Todestag, wird in Berlin-Charlottenburg am ehemaligen Wohnhaus des gebürtigen Klötzers in der Bismarckstraße 10 eine Gedenktafel auf einem Stehpult angebracht. Damit soll an Franks Wirken erinnert werden.