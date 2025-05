Hohenhenningens scheidender Wehrleiter Guido Lawerenz (links) mit Bryan Skotnicki an der Handdruckspritze von 1895. Nach 33 Jahren tritt Lawerenz zurück und übergibt das Ehrenamt an seinen jüngeren Nachfolger. In der Ortswehr macht Lawerenz aber als Aktiver weiter.

Foto: Henning Lehmann