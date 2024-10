Biederitz. - So schnell geht Zeitreise. Wäre die Lichtsignalanlage nicht, könnte man sich an der Bahnunterführung am Biederitzer Bahnhof glatt um 100 Jahre oder mehr zurückversetzt fühlen. Schmal und eng fällt die Öffnung im Bahndamm für Kraftfahrzeuge, Radfahrer und Passanten aus. Der Verkehr verläuft wechselseitig per Ampelregelung. Zur Sicherheit der Fußgänger ist der Gehweg von der Fahrbahn massiv abgetrennt worden. Hier führt der Schulweg vieler Kinder entlang.

