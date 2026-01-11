Am Sonntagabend ist entschieden worden, dass es am Montag keine Schülerbeförderung im Jerichower Land geben wird. Schüler bleiben zuhause, es wird eine Notfallbetreuung geben.

Entscheidung erst am Sonntagabend: Schulbusse in Burg und Genthin bleiben am Montag stehen

Schulbusse rollen am Montag, 12. Januar 2026, nicht im Jerichower Land. Diese Entscheidung ist erst spät getroffen worden.

Burg - Lange konnte im Jerichower Land von einem normalen Start in die neue Woche ausgegangen werden. Doch das Sturmtief „Elli“ und der damit verbundene Wintereinbruch sorgen für eine späte Entscheidung, die viele Familien betrifft.