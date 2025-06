Stegelitz. - In Möckern-Stegelitz bahnt sich eine große Erweiterung des Gewerbegebiets „Dammfeld“ an. Mit einer Fläche von rund 82 Hektar und hochmodernen Hallen könnten neben Nokera, dem Produzenten von Wohngebäuden in serieller Holzbauweisehier, künftig Unternehmen aus Medizin, Pharma und Automobilbranche ansiedeln. Die Pläne sind noch in der Entwicklung, doch die Chancen auf neue Arbeitsplätze sind vielversprechend. Doch was fehlt jetzt noch zur Umsetzung?

