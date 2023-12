Nach der „Indoor-Tobeland“-Neueröffnung bietet „Erdbeerkönig“ Robert Dahl in Loburg am Familiensitz seiner Vorfahren etwas, das andere „Karl’s“-Erlebnisdörfer nicht haben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Loburg. - Vor nicht ganz zehn Jahren eröffnete Robert Dahl, ein Nachfahre derer von Barby, im ehemaligen Verwalterhaus des Loburger Barby-Rittergutes das Barbycafé. Seitdem – sagt Loburgs Ortsbürgermeisterin Gabriele Schmohl – „brummt es“ an den Wochenenden in Loburg. Am Freitag, 1. Dezember 2023, brummte es erneut: Es stand eine weitere Neueröffnung an: das Barbycafé ist nun doppelt so groß und bietet besonders für Kinder noch mehr Möglichkeiten.