Duschgel, Salami und Kaffee gestohlen Ergreifende Geschichte: Dieb schlägt im Marktkauf in Burg Ladendetektiv ins Gesicht und möchte ins Gefängnis
Ungewöhnlicher Fall am Amtsgericht Burg: Hier muss sich ein Dieb verantworten, der im Marktkauf zugeschlagen hat - bei Duschgel, Salami und Kaffee und bei einem Ladendedektiv. Warum Gefängnis für ihn keine Strafe ist, wie er sagt.
Aktualisiert: 22.08.2025, 20:29
Burg. - Selbst der erfahrene Verteidiger spricht von einem ungewöhnlichen Fall, der da am Amtsgericht in Burg (Jerichower Land) vor dem Schöffengericht verhandelt wird. Einem 38-Jährigen wird räuberischer Diebstahl vorgeworfen. Er hat gestohlen und einen Ladendetektiv ins Gesicht geschlagen. Warum der Mann sagt, dass er eine Gefängnisstrafe mit Kusshand nehmen würde.