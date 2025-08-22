Ungewöhnlicher Fall am Amtsgericht Burg: Hier muss sich ein Dieb verantworten, der im Marktkauf zugeschlagen hat - bei Duschgel, Salami und Kaffee und bei einem Ladendedektiv. Warum Gefängnis für ihn keine Strafe ist, wie er sagt.

Ergreifende Geschichte: Dieb schlägt im Marktkauf in Burg Ladendetektiv ins Gesicht und möchte ins Gefängnis

Der Dieb hatte es im Marktkauf in Burg unter anderem auf Kaffee abgesehen. Er wurde geschnappt und schlug einem Ladendetektiv ins Gesicht. Der Fall kam nun vor Gericht.

Burg. - Selbst der erfahrene Verteidiger spricht von einem ungewöhnlichen Fall, der da am Amtsgericht in Burg (Jerichower Land) vor dem Schöffengericht verhandelt wird. Einem 38-Jährigen wird räuberischer Diebstahl vorgeworfen. Er hat gestohlen und einen Ladendetektiv ins Gesicht geschlagen. Warum der Mann sagt, dass er eine Gefängnisstrafe mit Kusshand nehmen würde.