  4. Urlaubsdrama in Ungarn: Dank Spendenaktion kann Vater nach Deutschland

Spenden retten Heimkehr Nach Urlaubsdrama in Ungarn: Schwerkranker Familienvater aus dem Harz kann endlich nach Hause

Für eine Familie aus dem Harz ist der Ungarn-Urlaub zum Alptraum geworden. Während der schwerkranke Vater auf der Intensivstation lag, saß die Familie in Ungarn fest. Jetzt zeichnet sich ein Happy-End ab. Wie es dem Blankenburger geht.

Von Jens Müller Aktualisiert: 10.10.2025, 10:40
Vor dem Urlaubsdrama: Axel Galke aus Blankenburg mit dem Kinderwagen seiner Enkelin beim Bummel durch Siofok (Ungarn).
Vor dem Urlaubsdrama: Axel Galke aus Blankenburg mit dem Kinderwagen seiner Enkelin beim Bummel durch Siofok (Ungarn). Foto: Jolina Just

Blankenburg/Halberstadt. - Axel Galke aus Blankenburg brach im Urlaub plötzlich zusammen und kämpfte in einem ungarischen Krankenhaus ums Überleben. Jetzt gibt es endlich Hoffnung für ihn und seine im Ausland gestrandete Familie.