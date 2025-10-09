Spenden retten Heimkehr Nach Urlaubsdrama in Ungarn: Schwerkranker Familienvater aus dem Harz kann endlich nach Hause

Für eine Familie aus dem Harz ist der Ungarn-Urlaub zum Alptraum geworden. Während der schwerkranke Vater auf der Intensivstation lag, saß die Familie in Ungarn fest. Jetzt zeichnet sich ein Happy-End ab. Wie es dem Blankenburger geht.